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    Yeni Malatyaspor, Adem Büyük'ün sözleşmesini uzattı

    Yeni Malatyaspor, golcü oyuncu Adem Büyük'ün sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 11.09.2021 - 10:22
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    Yeni Malatyaspor, Adem Büyük'ün sözleşmesini uzattı

    Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 34 yaşındaki golcü oyuncu Adem Büyük'ün sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattığını duyurdu.

    Adem Büyük daha önce Galatasaray, Kasımpaşa ve Mersin İdman Yurdu gibi takımların da formasını giyinmişti.

    37 MAÇTA 19 GOL

    Adem Büyük son iki sezonda Süper Lig'de 37 maçta 19 gole imza atarken adı son dönemde milli takım ile anılmıştı.

    Yeni Malatyaspor, Adem Büyük ün sözleşmesini uzattı #1

    Yeni Malatyaspor, Adem Büyük ün sözleşmesini uzattı #2

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