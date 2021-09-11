Yeni Malatyaspor, Adem Büyük'ün sözleşmesini uzattı

Yeni Malatyaspor, golcü oyuncu Adem Büyük'ün sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattığını duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 34 yaşındaki golcü oyuncu Adem Büyük'ün sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattığını duyurdu.

Adem Büyük daha önce Galatasaray, Kasımpaşa ve Mersin İdman Yurdu gibi takımların da formasını giyinmişti.

37 MAÇTA 19 GOL

Adem Büyük son iki sezonda Süper Lig'de 37 maçta 19 gole imza atarken adı son dönemde milli takım ile anılmıştı.