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    Yeni Malatyaspor, Cihat Arslan'la yollarını ayırdı

    Ligde geride kalan yedi haftada galibiyet alamayan Yeni Malatyaspor'da Cihat Arslan ile yolların ayrıldığı açıklandı.
    • 04.10.2022 - 18:20
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    Yeni Malatyaspor, Cihat Arslan'la yollarını ayırdı

    Geçtiğimiz sezon Süper Lig 'e veda eden ve TFF 1. Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor'da Cihat Arslan dönemi sona erdi.

    Daha önce de taraflar arasında yolların ayrılacağı yönünde haberler çıkmıştı.

    Kulüp açıklaması

    Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    "Birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyduğumuz Cihat Arslan hocamızla sözleşmemizi karşılıklı olarak sona erdirme kararı almış bulunmaktayız.
    Kendisine ve ekibine kulübümüze hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz."

    Yeni Malatyaspor, Cihat Arslan la yollarını ayırdı #1


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