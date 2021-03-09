Yeni Malatyaspor, İrfan Buz ile anlaştı

Yeni Malatyaspor'da teknik direktörlük görevine, takımı daha önce Süper Lig'e çıkartan isim olan İrfan Buz getirildi.

Yeni Malatyaspor Kulübü, Hamza Hamzaoğlu’nun istifası ile boşalan teknik direktörlük koltuğuna İrfan Buz’u getirdi.

2017'DE SÜPER LİG'E ÇIKARMIŞTI

Süper Lig’de sahasında Konyaspor’a mağlup olan Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrılmasının ardından yeni bir teknik direktör arayışına giren yönetim, ibreyi 2017 yılında takımı tarihinde ilk kez Süper Lig’e çıkaran isim olan İrfan Buz’a çevirmişti.

Edinilen bilgiye göre İrfan Buz, kalan haftalarda Yeni Malatya'nın yeni teknik direktörü olacak.







