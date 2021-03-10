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    Yeni Malatyaspor, İrfan Buz'u resmen duyurdu

    Hamza Hamzaoğlu'yla yollarını ayıran Yeni Malatyapsor'da yönetim, takımı Süper Lig'e çıkaran eski teknik direktör İrfan Buz ile anlaştı.
    • Haber Merkezi
    • 10.03.2021 - 17:41
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    Yeni Malatyaspor, İrfan Buz'u resmen duyurdu

    Süper Lig'in 13. sırasında yer alan Yeni Malatyaspor, yeni teknik direktörüne kavuştu.

    Geçtiğimiz günlerde Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran Malatya ekibi, takımın başına İrfan Buz'u getirdi.

    SÜPER LİG'E ÇIKARMIŞTI

    Hatırlanacağı gibi Buz, yıllar önce Yeni Malatyaspor'u Süper Lig'e çıkarmıştı.

    Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktör İrfan Buz ile anlaşmıştır. Teknik Direktörümüz İrfan Buz ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." denildi.

    Yeni Malatyaspor, İrfan Buz u resmen duyurdu #1

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