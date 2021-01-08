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    Yeni Malatyaspor, Mehmet Ekici'yi transfer ediyor

    Yeni Malatyaspor, Mehmet Ekici'yi transfer ediyor

    Bir süredir Hannover 96 ile idmanlara çıkan Mehmet Ekici'ye, Yeni Malatyaspor talip oldu. Malatya ekibinin transferde önemli mesafe katettiği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 08.01.2021 - 12:08
    • Güncelleme : 08.01.2021 - 12:40
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    Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra takım bulamayan Mehmet Ekici, yeniden Süper Lig'e dönebilir.

    BİLAL TAMAM

    Trabzonspor'dan Bilal Başacıkoğlu ile her konuda anlaşan Yeni Malatyaspor'un, Mehmet Ekici'yle de görüştüğü öğrenildi.

    Yeni Malatyaspor, Mehmet Ekici yi transfer ediyor #1

    GÖRÜŞMELER OLUMLU GİDİYOR

    Hamza Hamzaoğlu'nun isteği üzerine harekete geçen Malatya ekibinin, transferde önemli mesafe katettiği belirtildi.

    Ekici, bir süredir Alman ekibi Hannover 96 ile idmanlara çıkıyor.

    Yeni Malatyaspor, Mehmet Ekici yi transfer ediyor #2

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