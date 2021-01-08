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Yeni Malatyaspor, Mehmet Ekici'yi transfer ediyor

Yeni Malatyaspor, Mehmet Ekici'yi transfer ediyor

Bir süredir Hannover 96 ile idmanlara çıkan Mehmet Ekici'ye, Yeni Malatyaspor talip oldu. Malatya ekibinin transferde önemli mesafe katettiği öğrenildi.