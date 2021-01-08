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- Yeni Malatyaspor, Mehmet Ekici'yi transfer ediyor
Yeni Malatyaspor, Mehmet Ekici'yi transfer ediyor
Bir süredir Hannover 96 ile idmanlara çıkan Mehmet Ekici'ye, Yeni Malatyaspor talip oldu. Malatya ekibinin transferde önemli mesafe katettiği öğrenildi.
- Haber Merkezi
- 08.01.2021 - 12:08
- Güncelleme : 08.01.2021 - 12:40
Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra takım bulamayan Mehmet Ekici, yeniden Süper Lig'e dönebilir.
BİLAL TAMAM
Trabzonspor'dan Bilal Başacıkoğlu ile her konuda anlaşan Yeni Malatyaspor'un, Mehmet Ekici'yle de görüştüğü öğrenildi.
GÖRÜŞMELER OLUMLU GİDİYOR
Hamza Hamzaoğlu'nun isteği üzerine harekete geçen Malatya ekibinin, transferde önemli mesafe katettiği belirtildi.
Ekici, bir süredir Alman ekibi Hannover 96 ile idmanlara çıkıyor.