Yeni Malatyaspor, Rayane Aabid'i transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Hatayspor ile sözleşmesi biten Fransız orta saha oyuncusu Rayane Aabid'i kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz sezonu 15.sırada tamamlayan Yeni Malatyaspor, transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Yeni Malatyaspor geçen yıl Hatayspor'da başarılı bir sezon geçiren Fransız orta saha oyuncusu Rayane Aabid ile anlaşma sağladı. 29 yaşındaki oyuncu Yeni Malatyaspor ile resmi sözleşme imzaladı.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME

Rayane Abid transferiyle ilgili Yeni Malatyaspor, "Kulübümüz, son olarak Hatayspor forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Rayane Aabid ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır" açıklamasını yaptı.

29 yaşındaki orta saha oyuncusu Rayane Aabid, geçtiğimiz sezon Hatayspor ile 39 maçta forma giydi. Bu maçlarda 3 gol ve 5 asist kaydetti.