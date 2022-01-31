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    Yeni Malatyaspor, Semih Kaya ile yollarını ayırdı

    Yeni Malatyaspor, deneyimli savunma oyuncusu Semih Kaya ile yolların ayrıldığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 31.01.2022 - 14:18
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    Yeni Malatyaspor, Semih Kaya ile yollarını ayırdı

    Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, deneyimli savunma oyuncusu Semih Kaya ile yolların ayrıldığını duyurdu.

    Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    “BUNDAN SONRAKİ FUTBOL YAŞANTISINDA BAŞARILAR DİLERİZ”

    "1.5 yıldır formamızı terleten Profesyonel Futbolcumuz Semih Kaya ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz."

    Bu sezon takımıyla 22 maça çıkan deneyimli savunma oyuncusu, gol ve asist katkısı sağlayamadı.

    Yeni Malatyaspor, Semih Kaya ile yollarını ayırdı #1


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