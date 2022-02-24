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    Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük ile yollar ayrıldı

    Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük ile yollar ayrıldı

    Yeni Malatyaspor, futbolcu ve teknik sorumlu olarak görev yapan Adem Büyük ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2022 - 15:17
    • Güncelleme : 24.02.2022 - 15:43
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    Süper Lig'de düşme potasında olan Yeni Malatyaspor'da yaklaşık 10 gün önce takımın oyuncularından Adem Büyük, hem futbolcu hem de futbol sorumlusu olarak göreve getirilmişti.

    Takımın başında iki maça çıkan genç hoca, 2 mağlubiyet alarak kötü bir başlangıç yapmıştı.

    Alınan mağlubiyetlerin ardından Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük'ün görevine son verildiği açıklandı.

    Yeni Malatyaspor da Adem Büyük ile yollar ayrıldı #1

    "KARŞILIKLI ANLAŞARAK YOLLARIMIZI AYIRDIK"

    Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüzde futbolcu ve Futbol Sorumlusu olarak görev yapan Adem Büyük ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız." ifadeleri kullanıldı.

    Yeni Malatyaspor da Adem Büyük ile yollar ayrıldı #2

    KENDİNİ OYUNA DA ALMIŞTI

    Adem Büyük, son olarak Antalyaspor'la oynanan ve 2-1 kaybedilen maçta teknik sorumlu olarak maça başlamış ayrıca kendisini oyuna almıştı.


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