Yeni Malatyaspor'dan Adem Ljajic açıklaması

Başakşehir ile prensip anlaşmasına varan Adem Ljajic, Beşiktaş'la sözleşme feshinde sıkıntı yaşadığı için İstanbul ekibine transfer olamamıştı. Sırp oyuncu, siyah-beyazlılardan alacaklarının hepsini istemişti.

"ADEM DE KABUL EDERSE ARAMIZA KATILACAK"

Bu gelişmenin üzerine Süper Lig'in bir başka ekibi Yeni Malatyaspor'dan da Adem Ljajic atağı geldi.

Başkan Adil Gevrek, Ajansspor'da yer alan habere göre; "Adem Ljajic'in transferi için hem Beşiktaş'a hem de oyuncuya teklifimizi yaptık. Beşiktaş ile de anlaşma sağladık. Adem Ljajic'in ödemesinin bir bölümünü biz, bir bölümünü de Beşiktaş ödeyecek. Adem de teklifimizi kabul ederse aramıza katılacak." dedi.

85 MAÇTA 18 GOL 29 ASİST

Adem Ljajic, siyah-beyazlı formayla görev aldığı 85 maçta 18 gol, 29 asist yapmıştı.