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    Yeni Malatyaspor'dan Adem Ljajic açıklaması

    Yeni Malatyaspor'dan Adem Ljajic açıklaması

    Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Adem Ljajic için Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'ten açıklama geldi. Siyah-beyazlılarla anlaştıklarını açıklayan Gevrek, futbolcuyu beklediklerini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 31.01.2022 - 16:38
    • Güncelleme : 31.01.2022 - 16:51
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    Beşiktaş'ın büyük umutlarla transfer ettiği ancak son dönemde iyice futboldan uzaklaşan Adem Ljajic, sezon başında kadro dışı bırakılmıştı.

    Başakşehir ile prensip anlaşmasına varan Adem Ljajic, Beşiktaş'la sözleşme feshinde sıkıntı yaşadığı için İstanbul ekibine transfer olamamıştı. Sırp oyuncu, siyah-beyazlılardan alacaklarının hepsini istemişti.

    Yeni Malatyaspor dan Adem Ljajic açıklaması #1

    "ADEM DE KABUL EDERSE ARAMIZA KATILACAK"

    Bu gelişmenin üzerine Süper Lig'in bir başka ekibi Yeni Malatyaspor'dan da Adem Ljajic atağı geldi.

    Başkan Adil Gevrek, Ajansspor'da yer alan habere göre; "Adem Ljajic'in transferi için hem Beşiktaş'a hem de oyuncuya teklifimizi yaptık. Beşiktaş ile de anlaşma sağladık. Adem Ljajic'in ödemesinin bir bölümünü biz, bir bölümünü de Beşiktaş ödeyecek. Adem de teklifimizi kabul ederse aramıza katılacak." dedi.

    Yeni Malatyaspor dan Adem Ljajic açıklaması #2

    85 MAÇTA 18 GOL 29 ASİST

    Adem Ljajic, siyah-beyazlı formayla görev aldığı 85 maçta 18 gol, 29 asist yapmıştı.

    Yeni Malatyaspor dan Adem Ljajic açıklaması #3


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