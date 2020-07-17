Yeni Malatyasporlu Bifouma, Çin'e transfer oldu

Yeni Malatyaspor forması giyen Thievy Bifouma'nın yeni kulübü Shenzhen oldu.

Çin Süper Ligi ekiplerinden Shenzhen, Yeni Malatyaspor'da forma giyen Thievy Bifouma'yı kadrosuna kattı.

Shenzhen Kulübü'nden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Kongolu futbolcunun transferinin tamamlandığı belirtildi.

Türkiye'de daha önce Osmanlıspor, Demir Grup Sivasspor ve MKE Ankaragücü formaları da giyen Bifouma, bu sezon Malatya ekibiyle çıktığı 29 maçta 6 gol kaydetmişti.