Yeni Malatyaspor'un hedefi İdrissa Doumbia

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Sporting Lizbon'un 23 yaşındaki oyuncusu Doumbia ile yaptığı görüşmelerde büyük mesafe katetti.

Önümüzdeki sezon İrfan Buz'la üst sıralara oynamak isteyen Yeni Malatyaspor, transferde gaza bastı.

Orta sahasını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar hedefi yükseğe koydu, aradığı ismi Portekiz'de buldu: İdrissa Doumbia...

Sporting Lizbon'un Fildişili yıldızı için temaslarını yoğunlaştıran Doğu ekibi, görüşmelerde de daha ciddi adımlar atmaya başladı.

İRFAN BUZ İSTİYOR

23 yaşındaki oyuncunun kiralanması için uzun süredir yeşil-beyazlılarla masada olan Yeni Malatyaspor'un, pazarlıklarda büyük mesafe katettiği öğrenildi.

Geçen sezon İspanyol ekibi Huesca'ya kiralanan genç futbolcunun, kısa süre içerisinde kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayacak olan imzayı atabileceği ifade edilirken, Malatya yönetiminin de transferi bitirmek adına yoğun mesai harcadığı kaydedildi.

Özellikle İrfan Buz'un ısrarla kadrosunda görmek istediği Doumbia için yönetimin, tüm şartları zorladığı da gelen haberler arasında.