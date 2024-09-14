Yeni transfer arasında en deneyimlisi Anthony Nwakaeme Süper Lig'de birinci transfer ve tescil döneminde yapılan transferlerin yaş ortalaması 26.5 olarak belirlendi. Yapılan transferler arasında en tecrübelisi Trabzonspor'a dönen 35 yaşındaki Anthony Nwakaeme oldu.

AA

Türkiye'de, 2024-2025 Futbol Sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi sona erdi.

Yaz transfer döneminde ligdeki ekipler, 159 transfere imza attı. Alınan oyuncuların yaş ortalaması, 26.5 olarak gerçekleşti.

EN TECRÜBELİ OYUNCULARI EYÜPSPOR ALDI

Transferde en yüksek yaş ortalaması 29.5 ile Eyüpspor'un oldu. Bu takımı 28.1 ortalamayla Sivasspor, 28 ortalamayla da Kasımpaşa takip etti.

Transfer operasyonunda en az yaş ortalamasını ise 24.2 ile Göztepe yakaladı. İzmir ekibini 24.7 ortalamayla Başakşehir ve 25.1 ortalamayla Alanyaspor izledi.

3 TAKIM TRANSFER YAPAMADI

Transfer tahtası kapalı Adana Demirspor, Kayserispor ve Samsunspor, 82 günlük süreyi transfer yapamadan geçirdi.

EN YAŞLI TRANSFER ANTHONY NWAKAEME

Süper Lig ekiplerinin transferleri arasında en tecrübeli isim, Trabzonspor'a geri dönen Anthony Nwakaeme oldu.

Bordo-mavili takıma geri dönen 35 yaşındaki futbolcu, yaz transfer döneminde gerçekleştirilen 159 transfer arasında en yaşlı isim olarak dikkati çekti.

Süper Lig'in yeni ekibi Bodrum FK ise transfer döneminde en genç oyuncuyu kadrosuna katan takım oldu.

Muğla temsilcisi, Altay'dan 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Enes Öğrüce'yi transfer etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)