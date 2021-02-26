Yılmaz Vural, Akhisarspor'u reddetti

Akhisarspor Başkanı Evren Özbey, Yılmaz Vural'la görüştüklerini ancak 68 yaşındaki hocanın Süper Lig'de çalışmak istediği için teklifi reddettiğini açıkladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'da teknik direktör Mesut Dilsöz dönemi sona erdi.

"SÜPER LİG'DE ÇALIŞMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Teknik direktörlük için eski çalıştırıcıları Yılmaz Vural'a teklif götürdüklerini kaydeden Akhisarspor Başkanı Evren Özbey, "Kendisi Süper Lig'den bazı kulüplerden cevap beklediğini, şu an için düşünmediğini söyledi. Başka görüştüğümüz bir iki isim daha var." ifadelerini kullandı.

Sezona Cem Kavçak ile başlayan yeşil-siyahlı ekip daha sonra takımın başına Mesut Dilsöz'ü getirmişti.