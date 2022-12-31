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    Yılmaz Vural, ilk hocalık deneyimini yaşadığı Yeni Malatyaspor'da

    Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile anlaştı.
    • 31.12.2022 - 22:46
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    Yılmaz Vural, ilk hocalık deneyimini yaşadığı Yeni Malatyaspor'da

    Renkli ve heyecanlı kişiliğiyle öne çıkan, birçok Anadolu takımını çalıştıran Yılmaz Vural, Adana Demirspor kariyerinden 6 yıl sonra yeniden yeşil sahalara dönüyor.

    Tecrübeli teknik adam, 36 yıl önce ilk hocalık deneyimini yaşadığı Yeni Malatyaspor ile anlaştı.

    Sezon sonuna kadar çalıştıracak

    DHA'nın haberine göre; Yeni Malatyaspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Teknik Direktörümüz Yılmaz Vural ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi.

     

     

    Yılmaz Vural, ilk hocalık deneyimini yaşadığı Yeni Malatyaspor da #1


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