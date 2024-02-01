Yine durdurulamıyor Peter Etebo! Süper Lig ekibiyle anlaştı Adana Demirspor, bir dönem Galatasaray forması giyen 28 yaşındaki Nijeryalı orta saha Peter Etebo ile anlaştı.

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Ercan Ertan - Ensonhaber.com Özel Haber

Süper Lig'in güçlü takımlarından Adana Demirspor çeşitli nedenlerle birçok yabancı futbolcusuyla yollarını ayırmak durumunda kaldı.

Kadrosunu yeni isimlerle güçlendirmek isteyen Mavi Şimşekler, Galatasaray formasıyla izlediğimiz Peter Etebo ile el sıkıştı.

28 yaşındaki futbolcu son olarak Stoke City'de forma giymiş 1 Temmuz 2023 tarihinden bu yana da serbest transfer konumundaydı.

Deneyimli futbolcunun kısa süre içerisinde Adana'ya gelip resmi imzayı atması bekleniyor.

"Durdurulamıyor Etebo..."

Kariyeri boyunca 208 maça çıkan Etebo, 16 gol 8 asistlik performans gösterirken, sarı-kırmızılı takımda forma giydiği dönemde bir pozisyon sırasında beIN Sports spikerinin söylediği sözler sosyal medyaya damgasını vurmuştu.

"Etebo, çok güçlü Etebo, durdurulamıyor Etebo! Dribling halinde Etebo..."

Her ne kadar telif hakları nedeniyle bu pozisyonu size izletemesek de hatırlayanlar olacaktır. Yayıncı kuruluşun özet görüntülerinden de söz konusu repliğe ulaşabilirsiniz.