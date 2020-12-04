Yönetimin Sergen Yalçın'a önerdiği kaleci: Alvaro Montero

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kaleci transferi istemediğini açıklasa da yönetim, her ihtimale karşı 48 yaşındaki teknik adama isim öneriyor.

10 haftası geride kalan ligde 1 maçı eksik olmasına rağmen 17 golle ligin en çok gol yiyen takımlarından biri olan Beşiktaş'ta yönetim, kaleci arayışlarına başladı.

Sergen Yalçın, daha önce yaptığı açıklamada sezonu Ersin Destanoğlu ve Utku Yuvakuran ile götüreceğini belirtse de siyah-beyazlı idareciler, 48 yaşındaki teknik adama bir isim önerdi.

Kartal'ın, Kolombiya 1. Lig ekibi Deportes Tolima forması giyen Alvaro Montero'yu listeye aldığı öğrenildi.

10 MAÇTA GOL YEMEDİ

1.96 boyunda olan 25 yaşındaki kaleci, 2020 yılında 17 maça çıktı. Yetenekli kaleci, bu karşılaşmalarda sekiz gol yerken, 10 maçta ise kalesini kapatmayı başardı.

MİLLİ TAKIMIN 3. KALECİSİ

Alvaro Montero, Kolombiya Milli Takımı'nda üçüncü kaleci durumunda bulunuyor. David Ospina ve Camilo Vargas'ın arkasında yer alan Montero, milli formayı üç kez terletti ve üçünde de gol yemedi.

Yalçın'ın sözleşmesi 31 Aralık 2020'de sona erecek olan Kolombiyalı eldivenle ilgili nasıl bir karar vereceği merak konusu.