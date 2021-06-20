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    Younes Belhanda Galatasaray'a haber yolladı

    Younes Belhanda Galatasaray'a haber yolladı

    Galatasaray ile yollarını ayıran Younes Belhanda, Burak Elmas'ın başkanlığa seçilmesinin ardından sarı-kırmızılılara haber yolladı.
    • Haber Merkezi
    • 20.06.2021 - 13:52
    • Güncelleme : 20.06.2021 - 13:54
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    Galatasaray'dan Mustafa Cengiz yönetiminin kararıyla gönderilen Younes Belhanda Burak Elmas ve ekibinin göreve gelmesinin ardından harekete geçti.

    Younes Belhanda Galatasaray a haber yolladı #1

    CİMBOM'A HABER YOLLADI

    Menajeri aracılığıyla sarı-kırmızılı takıma haber gönderen Belhanda, "İstanbul'dan ayrılmak istemiyorum. 1.5 milyon euroya imzalarım." diyerek yeniden görüşmeye yeşil ışık yaktı.

    Fatih Terim'in planlarında önemli bir yere sahip olan Faslı oyuncunun transfer olup olmayacağına ise yine tecrübeli teknik adamın karar vereceği belirtildi.

    31 yaşındaki Faslı oyuncu Galatasaray'da geçen sezon 22 maçta 6 gol, 3 asistlik performans ortaya koymuştu.

    Belhanda'nın adı bir süre Trabzonspor'la da anılmıştı.

    Younes Belhanda Galatasaray a haber yolladı #2

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