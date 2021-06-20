Younes Belhanda Galatasaray'a haber yolladı

Galatasaray ile yollarını ayıran Younes Belhanda, Burak Elmas'ın başkanlığa seçilmesinin ardından sarı-kırmızılılara haber yolladı.

Galatasaray'dan Mustafa Cengiz yönetiminin kararıyla gönderilen Younes Belhanda Burak Elmas ve ekibinin göreve gelmesinin ardından harekete geçti.

CİMBOM'A HABER YOLLADI

Menajeri aracılığıyla sarı-kırmızılı takıma haber gönderen Belhanda, "İstanbul'dan ayrılmak istemiyorum. 1.5 milyon euroya imzalarım." diyerek yeniden görüşmeye yeşil ışık yaktı.

Fatih Terim'in planlarında önemli bir yere sahip olan Faslı oyuncunun transfer olup olmayacağına ise yine tecrübeli teknik adamın karar vereceği belirtildi.

31 yaşındaki Faslı oyuncu Galatasaray'da geçen sezon 22 maçta 6 gol, 3 asistlik performans ortaya koymuştu.

Belhanda'nın adı bir süre Trabzonspor'la da anılmıştı.