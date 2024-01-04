Younes Belhanda için Trabzonspor iddiası! Abdullah Avcı istiyor Trabzonspor, Adana Demirspor'dan ayrılan Younes Belhanda'yı gündemine aldı.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'dan sürpriz bir hamle geldi.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; bordo-mavililer, Younes Belhanda'ya talip oldu.

Abdullah Avcı ısrarla istiyor

Younes Belhanda'nın Adana Demirspor'dan ayrıldıktan sonra yeni adresi herkes tarafından merak edilmeye başlanmıştı.

33 yaşındaki Faslı orta saha Younes Belhanda için kariyerine Arap Yarımadası'nda devam edecek iddiaları gündeme gelmişti. Younes Belhanda'nın Katar veya Suudi Arabistan Ligi takımlarından birinde forma giyeceği öne sürülürken Trabzonspor detayı gündeme gibi düştü.

20 maçta 3 gol 4 asist

Özellikle Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı'nın ısrarla istediği Belhanda için bordo mavili yönetim harekete geçti. Younes Belhanda'nın da Trabzonspor'da oynamaya sıcak baktığı iddia edilirken konuyla ilgili resmi bir gelişme henüz yaşanmadı.

Bu sezon Adana Demirspor ile 20 resmi maça çıkan Belhanda, bu maçlarda 3 gol 4 asist kaydetti.