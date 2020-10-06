Younes Belhanda yine takımda kaldı

Younes Belhanda yine takımda kaldı

Her transfer döneminde takımdan ayrılacağı konuşulan Younes Belhanda, yine Galatasaray'da kaldı. Faslı futbolcu sezon sonunda serbest kalacak.

2017 yılında Dinamo Kiev'den 8+2 milyon euro karşılığında transfer edilen ve ilk sezonu dışında vasatı aşamayan Younes Belhanda, sözleşmesi bitene kadar Galatasaray'da kalmaya karar verdi.

Birkaç ülke dışında hemen hemen bütün liglerde transfer sezonu kapanırken, Faslı futbolcunun da takımda kalacağı kesinleşmiş oldu.

Belhanda, Al Ahli ve Nice'ten teklif alsa da 3.3 milyon euroluk maaşını karşılayacak bir takım bulamadı.

SEZON SONU SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Kulübüyle 2021 yılına kadar kontratı bulunan 30 yaşındaki futbolcunun, sezon sonunda bonservisini eline alarak takımdan ayrılması bekleniyor.

Sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 81 maça çıkan orta saha oyuncusu, 13 gol atarken 19 kez de asist yaptı.