Younes Belhanda'nın menajeri kulüp arıyor

Younes Belhanda'nın menajeri William D'Avila'nın, Faslı futbolcuyu Fenerbahçe ve Beşiktaş'a önerdiği ancak iki kulübün de olumsuz cevap verdiği öğrenildi.

Galatasaray'ın imajını zedelediği gerekçesiyle kulüpten kovulan Younes Belhanda'nın, kariyerini hangi takımda sürdüreceği merak ediliyor...

Oyuncunun menajeri William D'Avila'nın, oğlunun okulunu nedeniyle İstanbul'da kalan ve bir süre Türkiye'den ayrılmayı düşünmeyen Faslı futbolcu için takım arayışlarına başladığı öğrenildi.

ÖNCE F.BAHÇE'YE, SONRA BEŞİKTAŞ'A ÖNERDİ

Menajerin fesih haberi sonrası önce Fenerbahçe'yle ardından ise Beşiktaş'la görüşme gerçekleştirdiği ancak iki kulüpten de olumsuz yanıt aldığı aktarıldı.

BAŞAKŞEHİR'E DE GİTTİ

Daha sonra Başakşehir'in kapısını çalan 31 yaşındaki oyuncunun temsilcisinin, ayrıca Belhanda'nın eski kulübü Nice'e de haber yolladığı bildirildi.