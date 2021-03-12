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    Younes Belhanda'nın menajeri kulüp arıyor

    Younes Belhanda'nın menajeri kulüp arıyor

    Younes Belhanda'nın menajeri William D'Avila'nın, Faslı futbolcuyu Fenerbahçe ve Beşiktaş'a önerdiği ancak iki kulübün de olumsuz cevap verdiği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 12.03.2021 - 09:57
    • Güncelleme : 12.03.2021 - 10:09
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    Galatasaray'ın imajını zedelediği gerekçesiyle kulüpten kovulan Younes Belhanda'nın, kariyerini hangi takımda sürdüreceği merak ediliyor...

    Oyuncunun menajeri William D'Avila'nın, oğlunun okulunu nedeniyle İstanbul'da kalan ve bir süre Türkiye'den ayrılmayı düşünmeyen Faslı futbolcu için takım arayışlarına başladığı öğrenildi.

    ÖNCE F.BAHÇE'YE, SONRA BEŞİKTAŞ'A ÖNERDİ

    Menajerin fesih haberi sonrası önce Fenerbahçe'yle ardından ise Beşiktaş'la görüşme gerçekleştirdiği ancak iki kulüpten de olumsuz yanıt aldığı aktarıldı.

    Younes Belhanda nın menajeri kulüp arıyor #1

    BAŞAKŞEHİR'E DE GİTTİ

    Daha sonra Başakşehir'in kapısını çalan 31 yaşındaki oyuncunun temsilcisinin, ayrıca Belhanda'nın eski kulübü Nice'e de haber yolladığı bildirildi.

    Younes Belhanda nın menajeri kulüp arıyor #2

    Younes Belhanda nın menajeri kulüp arıyor #3

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