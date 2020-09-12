Younes Belhanda'ya üç farklı ülkeden teklif geldi

Younes Belhanda'nın menajeri William D'avila, Faslı futbolcu için Arabistan, Almanya ve Fransa'dan transfer teklifi aldıklarını söyledi.

Galatasaray'da takımda kalıp kalmayacağı belirsiz olan Younes Belhanda'yla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Radyaspor'a konuşan oyuncunun menajeri William D'avila, takım ismi vermeyerek Faslı futbolcu için üç farklı ülkeden transfer teklifi aldıklarını söyledi.

"ARABİSTAN, ALMANYA VE FRANSA'DAN TEKLİF GELDİ"

D'avila, "Belhanda için 3 kulüple görüşme halindeyim. Bir tanesi Arap Yarımadası'ndan, diğerleri Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1'den. Kesin bir şey söyleyemem; ama hepsi de transferi bitirmek konusunda kararlı gözüküyorlar. Süre daraldı. Kısa zamanda sonuç alacağımızı umuyorum." dedi.

3.3 MİLYON EURO ALIYOR

Galatasaray'dan yıllık 3.3 milyon euro alan 30 yaşındaki futbolcunun, sarı-kırmızılı kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.