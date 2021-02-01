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    Youssouf Ndayishimiye Başakşehir'de

    Başakşehir, Yeni Malatyaspor'un orta saha oyuncusu Youssouf Ndayishimiye ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.
    • Haber Merkezi
    • 01.02.2021 - 18:10
    • Güncelleme : 01.02.2021 - 18:13
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    Youssouf Ndayishimiye Başakşehir'de

    İrfan Can Kahveci'yi Fenerbahçe'ye gönderen Başakşehir, orta saha bölgesine takviye yaptı.

    İMZA 4.5 YILLIK

    Turuncu-lacivertliler, adı Galatasaray ve Avrupa kulüpleriyle de anılan 22 yaşındaki Burundili orta saha oyuncusu Youssouf Ndayishimiye ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

    Oyuncunun maliyetiyle ilgili açıklamaların yarın gün içinde İstanbul ekibi tarafından açıklanması bekleniyor.

    Youssouf Ndayishimiye Başakşehir de #1

    Youssouf Ndayishimiye Başakşehir de #2

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