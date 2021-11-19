Euro
12.5403
-0.19%
Dolar
11.042
0.05%
Altın
663.07
0.39%
Borsa
1.737
0%
Bitcoin
630.000
-1.78%
BTXN Coin
20.62
-2.04%
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C
    Yunan basınından Pelkas iddiası

    Yunan basınından Pelkas iddiası

    Galatasaray derbisine hazırlanan Fenerbahçe için Yunanistan basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin Pelkas-Dembele takasını gündeme getirdiği belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 19.11.2021 - 09:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Galatasaray derbisine hazırlanan Fenerbahçe'de yıldız futbolcusu Dimitris Pelkas'la ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

    Bu sezon performansı düşen tecrübeli futbolcuyla ilgili ayrılık iddiası ortaya atılırken yerine takasla gelecek isim de belli oldu.

    Geçen sezonki performansının aksine yaşadığı sakatlık sonrası büyük düşüş yaşayan yıldız oyuncu Vitor Pereira'nın da gözünden düştü.

    Yunan basınından Pelkas iddiası #1

    TAKASLA AYRILACAK

    Pelkas için sarı-lacivertli ekipten ayrılacağı yönünde haberler sıklıkla çıkmaya başlarken bu kez de Yunan basını oyuncunun devre arasında Fenerbahçe'den ayrılabileceğini belirtti.

    Yunan basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe, Pelkas'ı Lyon'lu Dembele'yi alabilmek için takasta kullanacak.

    Yunan basınından Pelkas iddiası #2

    PAOK DA İSTEMİŞTİ

    Öte yandan Pelkas'ın eski kulübü PAOK'un da oyuncuya sezon başında talip olduğunu ancak sarı lacivertlilerin 15 milyon euro istemesi nedeniyle transferin gerçekleşmediği yazıldı.

    10 GOL 7 ASİST YAPMIŞTI

    2020-21 sezonunda ülkesinin PAOK takımından Fenerbahçe'ye transfer olan Yunan orta saha, geçtiğimiz sezon 44 maçta 10 gol, 7 asistle oynamıştı. Dimitris Pelkas'ın sarı-lacivertliler ile sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.

    Yunan basınından Pelkas iddiası #3

    Yunan basınından Pelkas iddiası #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir