Yunan basınından Pelkas iddiası

Galatasaray derbisine hazırlanan Fenerbahçe için Yunanistan basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin Pelkas-Dembele takasını gündeme getirdiği belirtildi.

Galatasaray derbisine hazırlanan Fenerbahçe'de yıldız futbolcusu Dimitris Pelkas'la ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

Bu sezon performansı düşen tecrübeli futbolcuyla ilgili ayrılık iddiası ortaya atılırken yerine takasla gelecek isim de belli oldu.

Geçen sezonki performansının aksine yaşadığı sakatlık sonrası büyük düşüş yaşayan yıldız oyuncu Vitor Pereira'nın da gözünden düştü.

TAKASLA AYRILACAK

Pelkas için sarı-lacivertli ekipten ayrılacağı yönünde haberler sıklıkla çıkmaya başlarken bu kez de Yunan basını oyuncunun devre arasında Fenerbahçe'den ayrılabileceğini belirtti.

Yunan basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe, Pelkas'ı Lyon'lu Dembele'yi alabilmek için takasta kullanacak.

PAOK DA İSTEMİŞTİ

Öte yandan Pelkas'ın eski kulübü PAOK'un da oyuncuya sezon başında talip olduğunu ancak sarı lacivertlilerin 15 milyon euro istemesi nedeniyle transferin gerçekleşmediği yazıldı.

10 GOL 7 ASİST YAPMIŞTI

2020-21 sezonunda ülkesinin PAOK takımından Fenerbahçe'ye transfer olan Yunan orta saha, geçtiğimiz sezon 44 maçta 10 gol, 7 asistle oynamıştı. Dimitris Pelkas'ın sarı-lacivertliler ile sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.