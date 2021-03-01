Yunan basınının Pelkas iddiası

Yunan basını, Rubin Kazan’ın Dimitris Pelkas için Fenerbahçe'ye 15 milyon euro önerdiğini ancak teklifin reddedildiğini yazdı.

Bakasetas'lı Trabzonspor ile Pelkas'lı Fenerbahçe'nin karşı karşıya gelmesi, Yunan basınının da dikkatini çekti.

Pelkas'a övgüler yağdıran Yunanlar, ayrıca oyuncuya gelen transfer teklifini de açıkladı.

Manşetler şu şekilde:

METROSPORT: PELKAS BİR ŞARKIYA DÖNÜŞTÜ

“Dimitris Pelkas çoktan Fenerbahçe taraftarının dudağında bir şarkıya dönüştü. Sakatlıktan daha güçlü bir şekilde döndü. PAOK’taki baskıyı üzerinden atan oyuncu Fenerbahçe’yi şampiyonluk yarışında sürükleyebileceğini gösteriyor.”





SPORT24: PELKAS, BAKASETAS'LI TRABZON'U MAĞLUP ETTİ

“Fenerbahçe, Pelkas’ın uzaktan harika şutu sayesinde Bakasetas'lı Trabzonspor’u mağlup etmeyi başardı. Orta sahadan aldığı topu uzun bir mesafede sürerek rakip ceza alanına yaklaşan futbolcu attığı golle maçın sonucunu belirledi.”

SPORTIME: MÜTHİŞ BİR GOLLE ZAFERİ GETİRDİ

“Dimitris Pelkas müthiş bir golle Fenerbahçe’ye zaferi getirdi. Uzaktan attığı gol gerçekten inanılmazdı. Sakatlığı nedeniyle uzak kaldığı aranın ardından sahalara iyi bir dönüş gerçekleştirdi.”





NEWSIT: YUNAN DÜELLOSUNDA KAZANAN PELKAS

“Pelkas attığı golle Bakasetas’ı mağlup etti. Yunan düellosunda kazanan Dimitris Pelkas oldu. Pelkas Fenerbahçe’nin en iyi futbolcularından bir tanesi. Müthiş performansıyla taraftarın sevgisini kazandı.”

SPORTDOG: EROL BULUT'U KURTARDI

“Bakasetas’ın Trabzonspor’una karşı deplasmanda şık bir gol atan Pelkas takımına galibiyeti getirdi, Erol Bulut’u kurtardı! Fenerbahçe’nin bu galibiyeti, zor durumdaki teknik direktörü Erol Bulut’a nefes aldırdı.”

15 MİLYON EURO ÖNERİLDİ

Öte yandan Yunan basını, geride kalan ara transfer döneminde Rubin Kazan’ın Dimitris Pelkas için Fenerbahçe’ye 15 milyon euro önerdiğini ancak bu teklifin geri çevrildiğini yazdı.

Haberde, Rusların oyuncuya olan ilgisinin sürdüğü de belirtildi.