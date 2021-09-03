Yunus Akgün Adana Demirspor'a gidiyor

Yunus Akgün'ün yeni takımı belli oldu. Galatasaray, Adana Demirspor'un bonservisiyle istediği genç oyuncuyu geçen sezon olduğu gibi yine Adana ekibine kiralanacak.

Yunus Akgün'ün yeni takımı belli oldu. Galatasaray 'da geçtiğimiz sezonu Adana Demirspor'da kiralık olarak geçiren Yunus Akgün bir kez daha kiralanıyor.

Süper Lig 'den birçok teklif alan 21 yaşındaki oyuncu, yeniden Adana Demirspor'a kiralanacak.

2024 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Fanatik'in haberine göre; 150 bin euro karşılığında kiralanacak Yunus için 500 bin euroluk satın alma teklifi ise kabul edilmedi.

21 yaşındaki oyuncunun Galatasaray ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.