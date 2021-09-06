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    Yunus Akgün, Adana Demirspor'da

    Adana Demirspor, Galatasaray'dan Yunus Akgün'ü bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 06.09.2021 - 14:54
    • Güncelleme : 06.09.2021 - 15:46
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    Yunus Akgün, Adana Demirspor'da

    Yunus Akgün'ün yeni takımı belli oldu. Galatasaray'da geçtiğimiz sezonu Adana Demirspor'da kiralık olarak geçiren Yunus Akgün, bir kez daha kiralandı.

    Süper Lig 'den birçok teklif alan 21 yaşındaki oyuncu, yeniden Adana Demirspor'a transfer oldu.

    ADANA DEMİRSPOR DUYURDU

    Adana Demirspor transferi, "Kulübümüz, Galatasaray'dan Yunus Akgün'ü bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmıştır." ifadeleriyle duyurdu.

    21 yaşındaki oyuncunun, Galatasaray ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

    Yunus Akgün, Adana Demirspor da #1

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