Yunus Akgün, Galatasaray'ın teklifini reddetti

Haber Merkezi

Galatasaray yönetimi, yeni sözleşme teklif ettiği Yunus Akgün'den beklenmedik bir cevap aldı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı kırmızılılar, sözleşmesi 2026'da sona erecek olan 24 yaşındaki oyuncu için harekete geçti.

Yunus Akgün ve menajeri, yönetimin 40 milyon TL'lik yeni sözleşme teklifini geri çevirdi.

DAHA YÜKSEK BİR RAKAM BEKLENİYOR

Son dönemde dikkat çeken bir performans sergileyen Yunus Akgün'ün menajeri, sözleşmedeki rakamın iyileştirilmesini talep etti.

Galatasaray yönetimi, yıldız futbolcuya kısa süre içinde yeni bir teklif daha yapacak.

Sarı-kırmızılı takımın altyapısında yetişen hücum oyuncusu, bu sezon 11 maça çıktı ve 4 gol kaydetti.