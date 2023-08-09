Yunus Akgün kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor Kariyerini Avrupa'da sürdürmek isteyen Yunus Akgün için Galatasaray'ın talep ettiği rakam da ortaya çıktı.

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı sağlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden sarı-kırmızılı takımda bir yandan da yolların ayrılacağı isimler merak konusu oluşuturuyor.

Adana Demirspor'da kiralık olarak başarılı bir performans gösteren daha sonra ise Galatasaray'a dönen ve teknik direktör Okan Buruk'un bu sezonki maçlarda da hamle oyuncusu olarak kullandığı Yunus Akgün, sarı-kırmızılı takımdan ayrılabilir.

Kariyerine Avrupa'da devam edecek

TRT Spor'un haberine göre; Fransa ve İtalya'dan teklifler alan Yunus Akgün, kariyerini Avrupa'da sürdürme kararı aldı.

Haber detayında Yunus Akgün transferinin 7-8 milyon euro seviyelerine gerçekleşebileceği vurgulandı.

23 yaşındaki futbolcu, altyapısında yetiştiği Galatasaray'da A Takım formasıyla 59 maça çıktı. Hücum oyuncusu bu karşılaşmalarda 6 gol ve 5 asist ile mücadele etti.