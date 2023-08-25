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Yunus Akgün, Leicester City için yola çıktı Abone Olun

Yunus Akgün, Leicester City için yola çıktı Galatasaray'ın 23 yaşındaki futbolcu futbolcusu Yunus Akgün, transfer görüşmeleri yaptığı İngiliz ekibi Leicester City için İngiltere'ye gitti.

İHA Galatasaray'ın altyapısında yetişen Yunus Akgün, sarı-kırmızılılardan ayrılıyor. 23 yaşındaki futbolcu, İngiltere Championship ekiplerinden Leicester City ile transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'dan, İngiltere'ye gitti. Sosyal medya hesabından uçaktan fotoğrafını paylaşan Yunus Akgün, şu notu yazdı: Yeni meydan okuma yükleniyor. Galatasaray formasını 61 kez giydi Yunus Akgün, sarı-kırmızılılarla bugüne kadar 61 resmi maçta görev aldı ve 5 gol sevinci yaşadı. Bu sezon ise 5 resmi karşılaşmada oynayan 23 yaşındaki futbolcu, 1 asist yaptı.

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