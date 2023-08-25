Yunus Akgün, Leicester City için yola çıktı

İHA
Galatasaray'ın altyapısında yetişen Yunus Akgün, sarı-kırmızılılardan ayrılıyor.
23 yaşındaki futbolcu, İngiltere Championship ekiplerinden Leicester City ile transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'dan, İngiltere'ye gitti.
Sosyal medya hesabından uçaktan fotoğrafını paylaşan Yunus Akgün, şu notu yazdı:
Yeni meydan okuma yükleniyor.
Galatasaray formasını 61 kez giydi
Yunus Akgün, sarı-kırmızılılarla bugüne kadar 61 resmi maçta görev aldı ve 5 gol sevinci yaşadı.
Bu sezon ise 5 resmi karşılaşmada oynayan 23 yaşındaki futbolcu, 1 asist yaptı.