Yunus Akgün, Leicester City için yola çıktı
İHA

Galatasaray'ın altyapısında yetişen Yunus Akgün, sarı-kırmızılılardan ayrılıyor.

23 yaşındaki futbolcu, İngiltere Championship ekiplerinden Leicester City ile görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'dan, İngiltere'ye gitti.

Sosyal medya hesabından uçaktan fotoğrafını paylaşan Yunus Akgün, şu notu yazdı:

Yeni meydan okuma yükleniyor.

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Galatasaray formasını 61 kez giydi

Yunus Akgün, sarı-kırmızılılarla bugüne kadar 61 resmi maçta görev aldı ve 5 gol sevinci yaşadı.

Bu sezon ise 5 resmi karşılaşmada oynayan 23 yaşındaki futbolcu, 1 asist yaptı.