Yunus Akgün, Leicester City ile anlaştı Galatasaray'ın büyük umutlarla yetiştirdiği Yunus Akgün, Championship yolunda... Leicester City ile her konuda anlaşan 23 yaşındaki oyuncunun kısa sürede resmi imzayı atması bekleniyor.

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Galatasaray'ın genç futbolcusu Yunus Akgün, İngiltere'ye transfer oluyor.

Sports Digitale'nin haberine göre, İngiliz ekibi Leicester City, Yunus Akgün'ün transferi için Galatasaray'la anlaşmaya vardı.

Anlaşmaya göre, 23 yaşındaki futbolcu, Leicester City'ye zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanacak. Yunus Akgün'ün zorunlu satın alma maddesi ise 10 milyon euro.

Kısa süre içerisinde açıklanacak

Yunus Akgün de transfer için Leicester City ile kişisel şartlarda anlaşma sağladı. Genç futbolcunun, Leicester City'ye transferinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Galatasaray'ın altyapısından yetişen 23 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı forma altında 60 maçta, 6 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.