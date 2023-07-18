Yunus Akgün yolcu! Fransa'dan teklif geldi Galatasaray'ın milli futbolcusu Yunus Akgün, yeni sezonda Fransa'nın yolunu tutabilir. Fransız basınında yer alan habere göre, Yunus için Nantes devrede.

Galatasaray formasıyla şampiyonluk sevinci yaşayan Yunus Akgün, Fransız ekibi Nantes'ın radarında. Fransızlar, Nantes'ın Ludovic Blas'ın yerine Yunus Akgün'ü düşündüğünü iddia ediyor.

Öte yandan Yunus Akgün için Fransız basınında sürpriz bir transfer haberi geçildi. Ouest France'ın aktardığı haberde, Yunus Akgün için Nantes'ın devrede olduğu belirtildi.

Nantes istiyor

Nantes'ın, Rennes'e sattığı Ludovic Blas'ın yerine Yunus Akgün'ü transfer etmek istediği vurgulandı.

Yine haberde, "Yunus Akgün yakında Nantes'e gelebilir." sözleri dikkat çekti.

2022-23 sezonunda Galatasaray ile ligde ve kupada 28 maça çıkan Yunus Akgün, 1 gol 4 asistlik katkı verdi.

23 yaşındaki Yunus Akgün'ün, Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.