Yunus Akgün'e Lazio'dan sonra Roma kancası

Adana Demirspor formasıyla harika bir form yakalayan Yunus Akgün'e İtalya Serie A takımlarından Lazio'nun yanı sıra şimdi de Roma'nın talip olduğu kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor formasıyla iyi bir performans gösteren Yunus Akgün'ün Galatasaray'a dönmesine kesin gözüyle bakılsa da transfer gündemi de genç futbolcu açısından yüksek tempoda geçeceğe benziyor.

Lazio'nun sportif direktörü Igli Tare'nin seçim sonrası İstanbul'a geleceği haberleri basına yansırken İtalya'dan bir talip çıktığı da öğrenildi.

Roma da devrede

Mourinho'nun çalıştırdığı ve bu sezon Konferans Ligi'ni kazanan Roma'nın da Yunus Akgün için temaslara başlayacağı kaydedildi.

Takımın önemli ismi Nicolo Zaniolo için çok sayıda teklif alan Roma'nın genç yıldızı satması durumunda Yunus Akgün için Galatasaray'a teklif yapabileceği belirtildi.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun Yunus'u çok beğendiği ve yıldız futbolcu hakkında Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan sık sık bilgi aldığı da ifade edildi.

31 maçta 8 gol 14 asist

Yunus, geride bıraktığımız sezonda 31 resmi maçta oynadı ve 8 gol, 14 de asist kaydetti. Yunus Akgün'le ilgili seçim sonrasında sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor. 21 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro.