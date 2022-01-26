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- Yunus Akgün'ün aklı Galatasaray'da
Yunus Akgün'ün aklı Galatasaray'da
- Haber Merkezi
- 26.01.2022 - 11:09
- Güncelleme : 26.01.2022 - 12:12
Galatasaray'ın sezon başında Adana Demirspor'a kiralık olarak gönderdiği Yunus Akgün fırtına gibi esiyor.
21 yaşındaki oyuncu, 24 resmi maçta 8 gol, 12 asistlik performans sergiledi. Genç oyuncu, bu performansıyla da Avrupa takımlarının gözdesi haline geldi.
GALATASARAY'A DÖNMEK İSTİYOR
Akşam'ın haberine göre; Yunus Akgün, yeni sezonda parçalı formayı tekrar giymekten başka bir şey düşünmüyor. Sarı-kırmızılı yönetim de Yunus'u satmaya sıcak bakmıyor.
PİYASA DEĞERİ ARTTI
Yunus Akgün'ün 2024 yılına kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunuyor. Genç oyuncunun transfermarkt verilerine göre, piyasa değeri ise 3 milyon 600 bin euro. Sezon başında Yunus'un piyasa değeri 1 milyon euro civarındaydı.
21 yaşındaki oyuncunun Milli Takım için de bir davet alması bekleniyor. Yunus, sağ kanadın dışında on numara ve sol açıkta da görev yapabiliyor.