Yunus Akgün'ün aklı Galatasaray'da

Adana Demirspor'a kiralık gönderilen Yunus Akgün, gösterdiği performansla Avrupa takımlarının gözdesi haline geldi. 21 yaşındaki oyuncunun aklında ise sadece eski takımı Galatasaray var.

Galatasaray'ın sezon başında Adana Demirspor'a kiralık olarak gönderdiği Yunus Akgün fırtına gibi esiyor.

21 yaşındaki oyuncu, 24 resmi maçta 8 gol, 12 asistlik performans sergiledi. Genç oyuncu, bu performansıyla da Avrupa takımlarının gözdesi haline geldi.

GALATASARAY'A DÖNMEK İSTİYOR

Akşam'ın haberine göre; Yunus Akgün, yeni sezonda parçalı formayı tekrar giymekten başka bir şey düşünmüyor. Sarı-kırmızılı yönetim de Yunus'u satmaya sıcak bakmıyor.

PİYASA DEĞERİ ARTTI

Yunus Akgün'ün 2024 yılına kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunuyor. Genç oyuncunun transfermarkt verilerine göre, piyasa değeri ise 3 milyon 600 bin euro. Sezon başında Yunus'un piyasa değeri 1 milyon euro civarındaydı.

21 yaşındaki oyuncunun Milli Takım için de bir davet alması bekleniyor. Yunus, sağ kanadın dışında on numara ve sol açıkta da görev yapabiliyor.