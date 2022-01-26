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    Yunus Akgün'ün aklı Galatasaray'da

    Yunus Akgün'ün aklı Galatasaray'da

    Adana Demirspor'a kiralık gönderilen Yunus Akgün, gösterdiği performansla Avrupa takımlarının gözdesi haline geldi. 21 yaşındaki oyuncunun aklında ise sadece eski takımı Galatasaray var.
    • Haber Merkezi
    • 26.01.2022 - 11:09
    • Güncelleme : 26.01.2022 - 12:12
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    Galatasaray'ın sezon başında Adana Demirspor'a kiralık olarak gönderdiği Yunus Akgün fırtına gibi esiyor.

    21 yaşındaki oyuncu, 24 resmi maçta 8 gol, 12 asistlik performans sergiledi. Genç oyuncu, bu performansıyla da Avrupa takımlarının gözdesi haline geldi.

    Yunus Akgün ün aklı Galatasaray da #1

    GALATASARAY'A DÖNMEK İSTİYOR

    Akşam'ın haberine göre; Yunus Akgün, yeni sezonda parçalı formayı tekrar giymekten başka bir şey düşünmüyor. Sarı-kırmızılı yönetim de Yunus'u satmaya sıcak bakmıyor.

    Yunus Akgün ün aklı Galatasaray da #2

    PİYASA DEĞERİ ARTTI

    Yunus Akgün'ün 2024 yılına kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunuyor. Genç oyuncunun transfermarkt verilerine göre, piyasa değeri ise 3 milyon 600 bin euro. Sezon başında Yunus'un piyasa değeri 1 milyon euro civarındaydı.

    21 yaşındaki oyuncunun Milli Takım için de bir davet alması bekleniyor. Yunus, sağ kanadın dışında on numara ve sol açıkta da görev yapabiliyor.

    Yunus Akgün ün aklı Galatasaray da #3


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