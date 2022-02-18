Yuri Gorshkov, Galatasaray görüşmesini duyurdu

Krylya Sovetov'da forma giyen sol bek Yuri Gorshkov, Rus basınına yaptığı açıklamada Galatasaray'ın transfer için kendisiyle iletişime geçtiğini açıkladı.

Galatasaray 'da transfer çalışmaları devam ederken Rusya'dan flaş bir açıklama geldi.

Krylya Sovetov'un sol beki Yuri Gorshkov, Rus basınına yaptığı açıklamada Galatasaray'ın kendisiyle iletişime geçtiğini açıkladı.

Gorshkov yaptığı açıklamada, "Aralık ayında Galatasaray'dan beni aradılar. Benimle ilgilendiklerini belirttiler ve fikrimi sordular. Ben de 'Menajerimi arayın' şeklinde cevap verdim. Kulüp ve menajerimle konuşmaları gerektiğini söyledim." ifadelerini kullandı.

"YAZ TRANSFER DÖNEMİ İÇİN BİRÇOK MESAJ ALDIM"

Gorskhov basında yer alan 'Transfer bitti' haberlerinin ardından menajeriyle konuştuğunu belirterek "Bu haberlerin ardından hemen menajerimi aradım. Bana 'Yazılanlar doğru değil. Sen oyununa konsantre ol' dedi." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan bir yönetici tarafından arandığını ifade eden Yuri Gorshkov, yaz transfer dönemi için birçok mesaj aldığını söyledi. 22 yaşındaki futbolcunun Krylya Sovetov ile Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.