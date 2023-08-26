Yusuf Barasi, Adana Demirspor'a transfer oldu
İHA

Türk asıllı oyuncu Yusuf Barasi, Adana Demirspor'un renklerine bağlandı.

3 yıllık sözleşme imzalandı

Mavi-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada,

"Kulübümüz, Yusuf Barasi ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır" denildi.

Hollanda doğumlu Türk futbolcu bonservisiyle olacak. 20 yaşındaki genç golcü, Türkiye Ümit Milli Takım'da forma giyiyor.

Yusuf Barasi, Adana Demirspor'a transfer oldu

Yusuf Barasi'nin kariyeri

31 Mart 2003 doğumlu Yusuf Barasi, Hollanda'da futbola başladı. AZ Alkmaar altyapısında yetişen genç oyuncu, Ocak 2022'de aynı takımda profesyonel oldu.