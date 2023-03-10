Yusuf Demir, sezon sonunda takımdan ayrılıyor Galatasaray'ın sezon başında Rapid Wien'den bonservisini aldığı Yusuf Demir, yaz transfer döneminde Avrupa'ya gidecek.

Süper Lig'de liderliğine devam eden Galatasaray'da sezon sonunda takımdan ayrılacak olan futbolcular netleşiyor.

2022-2023 sezonunun yaz transfer döneminde kadroya katılan Galatasaray'ın 6 milyon euro karşılığında transfer ettiği genç oyuncu Yusuf Demir'in geleceği belli oluyor.

Süper Lig'den gelen teklifleri onaylamadı

Sarı-kırmızılı takıma transfer olduğu günden bu yana beklentileri karşılayamayan ve Teknik Direktör Okan Buruk'un gözüne giremeyerek formayı alamayan Yusuf Demir, devre arası transfer döneminde Süper Lig takımlarından gelen teklifleri kabul etmemişti.

Seneye Avrupa'da olacak

Sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalacağı kesinleşen oyuncunun yaz döneminde kiralık olarak Avrupa'da bir kulübe kiralanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Yalnızca 1 maça ilk 11'de başladı

Yusuf Demir, Süper Lig'deki yabancı kuralı nedeniyle ligde yalnızca 66 dakika sahada kaldı. Galatasaray kariyerinde 6 maça çıkan 19 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmaların yalnızca 1'inde ilk 11'de yer aldı.

Türk asıllı Avusturyalı oyuncu, yalnızca Türkiye Kupası'nda Kastamonuspor'a karşı maça 11'de başladı.