Yusuf Demir'in talipleri arttı! Ocak ayında gidebilir

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Galatasaray'da forma şansı bulamayan Yusuf Demir'e Süper Lig'den ve İsviçre'den iki takım talip oldu.

21 yaşındaki kanat oyuncusunu Süper Lig'den isteyen takım Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Gaziantep FK., İsviçre'den isteyen kulübün ise menajeri aracılığıyla sarı-kırmızılılara teklif ilettiği öğrenildi.

SON KARARI OKAN BURUK VERECEK

21 yaşındaki futbolcuyla ilgili son kararı teknik direktör Okan Buruk verecek.

Yusuf Demir, Galatasaray'da bu sezon 4 maçta süre buldu.