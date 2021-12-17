Yusuf Demir'in yeni rotası Bundesliga

Geçtiğimiz yaz ayında Rapid Wien'den kiralık olarak Barcelona'ya gelen Türk asıllı genç oyuncu Yusuf Demir, takımdan ayrılıyor.

18 yaşındaki Yusuf Demir, geçtiğimiz yaz ayında 10 milyon euro satın alma opsiyonu ile beraber kiralık olarak Barcelona'ya gelmişti.

Sport'un verdiği habere göre Barcelona, Yusuf Demir için opsiyonu kullanmayacak ve istediği kulüplerle görüşmesine izin verecek.

ALMANYA’DAN 3 TAKIM İLGİLENİYOR

Habere göre Bundesliga ekipleri Dortmund, Leverkusen, Frankfurt, Yusuf Demir ile yakından ilgilenen takımlar arasında yer alıyor.

Yusuf, Barça formasını 6 maçta terletti.

Türk asıllı Yusuf Demir, Avusturya millî futbol takımını tercih etmiş ve Mart 2021'de davet almıştı.