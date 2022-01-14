- Haberler
- Transfer dosyası Haberleri
- Yusuf Erdoğan Trabzonspor'da
Yusuf Erdoğan Trabzonspor'da
Süper Lig'in lideri Trabzonspor, alt yapısından yetişen ve şu an Kasımpaşa forması giyen Yusuf Erdoğan'ı kadrosuna kattı.
- DHA
- 14.01.2022 - 03:31
- Güncelleme : 14.01.2022 - 03:46
Kasımpaşa ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki futbolcu ve kulübüyle anlaşma sağlayan bordo mavili kulüp, oyuncuyu Trabzon'a davet etti.
ESKİ TAKIMINA DÖNÜYOR
Öğlen saatlerinde kente gelecek Erdoğan, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.
TRABZONSPOR'UN 4. TRANSFERİ
Bordo mavililer, Jean Evrard Kouassi, Edin Visca ve Tymoteusz Puchacz'ın ardından Yusuf Erdoğan'ı da kadrosuna katarak 4'üncü transferini gerçekleştirdi.