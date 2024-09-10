Yusuf Yazıcı, Beşiktaş'ın gündeminde Beşiktaş'ın serbest statüde bulunan milli oyuncu Yusuf Yazıcı'yı gündemine aldığı öğrenildi.

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Haber Merkezi

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş, Lille ile sözleşmesi sona eren ve henüz yeni bir kulüple anlaşmamış olan milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yı gündemine aldı.

Olympiakos ve Lazio'nun da ilgilendiği 27 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş yönetimi, menajeriyle görüşmelere başladı.

Eğer yıllık ücret konusunda anlaşma sağlanırsa, Yusuf Yazıcı'nın Beşiktaş formasını giymeye sıcak baktığı konuşuluyor.

YUSUF YAZICI'NIN PERFORMANSI

Yusuf Yazıcı, geçen sezon Lille formasıyla çıktığı 42 maçta 12 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

Körfez ülkelerinden de teklifler alan yıldız futbolcunun hangi takıma transfer olacağı merakla bekleniyor.