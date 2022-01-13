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Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova ile anlaştı

Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova ile anlaştı

Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'de bu sezon yeteri kadar şans bulamayan Yusuf Yazıcı, Rus ekibi CSKA Moskova ile el sıkıştı.