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    Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova ile anlaştı

    Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova ile anlaştı

    Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'de bu sezon yeteri kadar şans bulamayan Yusuf Yazıcı, Rus ekibi CSKA Moskova ile el sıkıştı.
    • Haber Merkezi
    • 13.01.2022 - 09:49
    • Güncelleme : 13.01.2022 - 10:03
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    Ligue 1 takımlarından Lille'de forma şansı bulmakta zorlanan Yusuf YazıcıCSKA Moskova'yla anlaştı. Rusya kulübü, Milli oyuncuyu sezon sonuna kadar Lille'den bedelsiz olarak kiralayacak.

    Fanatik'in verdiği habere göre; Yusuf'un satın alma opsiyonu, 12 milyon euro olacak. Sürpriz bir gelişme olmazsa imzaların yakın süreçte atılması bekleniyor.

    Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova ile anlaştı #1

    SADECE 1 GOL 1 ASİST YAPTI

    24 yaşındaki futbolcu, bu sezon Lille ile 22 maça çıkıp 671 dakika sahada kalabildi. Bu sürede milli futbolcumuz 1 gol, 1 asistlik performansa imza attı.

    Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova ile anlaştı #2


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