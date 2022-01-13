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- Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova ile anlaştı
Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova ile anlaştı
Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'de bu sezon yeteri kadar şans bulamayan Yusuf Yazıcı, Rus ekibi CSKA Moskova ile el sıkıştı.
- Haber Merkezi
- 13.01.2022 - 09:49
- Güncelleme : 13.01.2022 - 10:03
Ligue 1 takımlarından Lille'de forma şansı bulmakta zorlanan Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova'yla anlaştı. Rusya kulübü, Milli oyuncuyu sezon sonuna kadar Lille'den bedelsiz olarak kiralayacak.
Fanatik'in verdiği habere göre; Yusuf'un satın alma opsiyonu, 12 milyon euro olacak. Sürpriz bir gelişme olmazsa imzaların yakın süreçte atılması bekleniyor.
SADECE 1 GOL 1 ASİST YAPTI
24 yaşındaki futbolcu, bu sezon Lille ile 22 maça çıkıp 671 dakika sahada kalabildi. Bu sürede milli futbolcumuz 1 gol, 1 asistlik performansa imza attı.