CSKA Moskova'da kiralık olarak forma giyen Yusuf Yazıcı'nın menajeri, futbolcunun geleceği hakkında "Yusuf, Lille'e geri dönmek istemiyor" açıklamasını yaptı.

Fransa Lig 1 ekiplerinde Lille, bu sezon taraftarlarının beklentisini karşılayamazken diğer yandan da takımlara kiralık olarak gönderdiği oyuncularının değerlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca, CSKA Moskova'nın Fransız ekibinden kiraladığı Yusuf Yazıcı'nın menajeri, Rus basınına oyuncunun geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Önceliğimiz CSKA Moskova'da kalmak"

Cebeci, "Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova'da kalmak istiyor. Hayatta neler olacağını bilemeyiz, her şey olur. CSKA Moskova, Lille ile anlaşamazsa Avrupa'dan teklif yapan kulüpleri değerlendireceğiz. Ancak, önceliğimiz CSKA Moskova'da kalmak. İkinci tercihimiz ise Avrupa'da iyi bir kulüp olacak." ifadelerini kullandı.





"Yusuf, Lille'e geri dönmek istemiyor"



Milli oyuncunun menajeri, "Yusuf, Lille'e geri dönmek istemiyor. CSKA Moskova'da kalmak istiyor. Burada büyük bir aile var ve Yusuf da bunun bir parçası." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

10 maçta 8 gol attı

Lille'den CSKA Moskova'ya 11 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralanan 25 yaşındaki Yusuf Yazıcı, bu sezon Rus Premier Liga'da 10 maçta görev aldı. 8 kez topu filelerle buluşturan oyuncunun asisti bulunmuyor.



