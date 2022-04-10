Petrol
102.35
1.76%
Euro
16.05
-0.02%
Dolar
14.74
0.04%
Altın
923.44
0.93%
Borsa
2393
2.06%
Bitcoin
633.284
0.32%
BTXN Coin
31.70
-3.20%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Yusuf Yazıcı için Trabzonspor ihtimali

    Rusya'nın CSKA Moskova takımında forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın, Rusya'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle Trabzonspor'a geri dönme ihtimali doğdu.
    • Haber Merkezi
    • 10.04.2022 - 13:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yusuf Yazıcı için Trabzonspor ihtimali

    Savaşa aldırmadan Rusya'da futbol oynamaya devam eden Yusuf Yazıcı'ya döviz darbesi geldi... Milli oyuncu her ne kadar CSKA Moskova'da devam etmek istese de Rusya'ya uygulanan ambargo yüzünden oluşan döviz kurlarından etkilendi.

    Rus ekibinin yöneticisi Roman Babaev, ''Şu anda Rusya'dan yapılan tüm döviz transferlerinde sorun var. Herkesle temas halindeyiz. Herkes durumu anlıyor. Belli bir süreç var. Yusuf'un bizimle kalmasıyla ilgileniyoruz. Nüanslar var. Çoğu döviz kuruna bağlı. Nihai karar Mayıs ayı sonunda verilecek.'' dedi.

    Yusuf Yazıcı için Trabzonspor ihtimali #1

    Trabzonspor ihtimali de arttı

    7 Nisan'a kadar TFF'nin kendisine tanıdığı şansı değerlendirmeyen ve Trabzonspor'a dönmeyen Yusuf Yazıcı'nın, savaşın durumuna göre CSKA'dan ayrılıp Lille'e dönme ihtimali arttı.

    Lille'in kendisini istemediği ortamda Yusuf'un Trabzonspor'a dönme ihtimali de yükseldi.

    Yusuf Yazıcı için Trabzonspor ihtimali #2


    İlginizi Çekebilir

    Fransa’da cumhurbaşkanı seçimi için sandık başına gidilecek
    Dünya

    Fransa’da cumhurbaşkanı seçimi için sandık başına gidilecek

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü
    Cryto Trade

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü

    Eşini öldüren cani tutuklandı
    3. Sayfa

    Eşini öldüren cani tutuklandı

    Görüş Bildir