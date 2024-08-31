Yusuf Yazıcı Katar ekibi Al-Arabi'yle görüşüyor
Haber Merkezi

Lille ile sözleşmesi sona erdikten sonra bonservisini eline alan ve henüz bir takımla anlaşamayan Yusuf Yazıcı'yla ilgili haberleri gelmeye devam ediyor.

İsmi Galatasaray'la da anılan milli oyuncu, henüz bir takımla anlaşmış değil.

Fransız gazetesi L'Equipe, Yazıcı'yla ilgili yeni bir gelişmeyi açıkladı.

KATAR EKİBİYLE GÖRÜŞÜYOR

L'Equipe'in haberine göre; Yusuf, Katar'ın Al-Arabi takımıyla görüşüyor.

Al-Arabi idarecilerinin, bonservisi elinde olan milli futbolcuyu ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

Lille'de 135 maça çıkan 29 gol atarken, 15 kez de asist yaptı.