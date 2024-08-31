Yusuf Yazıcı Katar ekibi Al-Arabi'yle görüşüyor İsmi Galatasaray'la anılan ve bonservisi elinde bulunan milli oyuncu Yusuf Yazıcı, Katar ekibi Al Arabi takımıyla görüşme halinde.

Haber Merkezi

Lille ile sözleşmesi sona erdikten sonra bonservisini eline alan ve henüz bir takımla anlaşamayan Yusuf Yazıcı'yla ilgili transfer haberleri gelmeye devam ediyor.

İsmi Galatasaray'la da anılan milli oyuncu, henüz bir takımla anlaşmış değil.

Fransız gazetesi L'Equipe, Yazıcı'yla ilgili yeni bir gelişmeyi açıkladı.

KATAR EKİBİYLE GÖRÜŞÜYOR

L'Equipe'in haberine göre; Yusuf, Katar'ın Al-Arabi takımıyla görüşüyor.

Al-Arabi idarecilerinin, bonservisi elinde olan milli futbolcuyu ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

Lille'de 135 maça çıkan Yusuf Yazıcı 29 gol atarken, 15 kez de asist yaptı.