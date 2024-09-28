Yusuf Yazıcı resmen Olympiakos'ta
DHA

Fransız kulübü Lille ile sözleşmesi sona eren, döneminde ismi Galatasaray ve Trabzonspor ile anılmasına rağmen herhangi bir kulüple anlaşmayan ve kulüpsüz kalan Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi belli oldu.

OLYMPIAKOS'A TRANSFER OLDU

Yaz transfer döneminde bonservisi elinde olan Milli futbolcu, Yunan ekibi ile anlaştı.

Olympiakos, transferi resmi internet sitesinden duyurarak, Yusuf’un kariyerine dair detayları paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Yavuz Yıldırım
Editör