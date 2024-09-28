Yusuf Yazıcı resmen Olympiakos'ta Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Yunanistan ekibi Olympiakos'a transfer oldu.

DHA

Fransız kulübü Lille ile sözleşmesi sona eren, transfer döneminde ismi Galatasaray ve Trabzonspor ile anılmasına rağmen herhangi bir kulüple anlaşmayan ve kulüpsüz kalan Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi belli oldu.

OLYMPIAKOS'A TRANSFER OLDU

Yaz transfer döneminde bonservisi elinde olan Milli futbolcu, Yunan ekibi Olympiakos ile anlaştı.

Olympiakos, transferi resmi internet sitesinden duyurarak, Yusuf’un kariyerine dair detayları paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)