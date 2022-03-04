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    Yusuf Yazıcı Trabzonspor'a doğru

    Rusya'da ortaya çıkan savaş durumu nedeniyle CSKA Moskova'dan Yusuf Yazıcı eski kulübü Trabzonspor'a geri dönebilir.
    • Haber Merkezi
    • 04.03.2022 - 15:43
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    Yusuf Yazıcı Trabzonspor'a doğru

    Rusya’nın UEFA ve FIFA tarafından tüm organizasyonlardan men edilmesinin ardından pek çok oyuncu ülkeyi terk etmeye hazırlanıyor. Bu oyunculardan birisi de Yusuf Yazıcı.

    Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Yusuf'un satın alma hakkının CSKA Moskova'da olmasına rağmen Trabzonspor ’un kulübü Lille ile temas kurduğu ve 25 yaşındaki eski futbolcusu ile ilgili bilgi aldığı bildirildi.

    LILLE KARARI YUSUF'A BIRAKTI

    Fransız ekibi Trabzonspor’a verdiği cevapta kararı Yusuf Yazıcı'ya bıraktığını söyledi. Eğer Yusuf Rusya’dan ayrılmak isterse anlayışla karşılanacağı iletildi. Lille’e dönüşünün ardınan eğer yeni bir süreç oluşursa Trabzonspor’a satın alma opsiyonu ile kiralanması konusunda görüşmelere başlanabileceği belirtildi.

    Yusuf Yazıcı Trabzonspor a doğru #1

    2 MAÇTA 1 GOL 2 ASİST YAPTI

    2019-2020 sezonu yaz transfer döneminde 17.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı, Fransız temsilcisinde 89 maçta 16 gol ile 10 asist yaptı ve 26 gole katkı sundu.

    Sezon öncesi 350 bin Euro kiralama bedeli ile CSKA Moskova'nın yolunu tutan Yusuf 2 karşılaşmada 1 gol, 2 asist yaptı.

    Yusuf Yazıcı Trabzonspor a doğru #2


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