Yusuf Yazıcı'nın temsilcisinden açıklama: Türkiye'de oynamayı düşünmüyor Fransa Ligi takımlarından Lille ile sözleşmesi biten Yusuf Yazıcı'nın Beşiktaş ve Galatasaray ile görüştüğü ancak anlaşma olmadığı açıklandı. Öte yandan milli futbolcunun Türkiye'de oynamayı düşünmediği belirtildi.

Haber Merkezi

1 Temmuz 2024 tarihinden bu yana kulüpsüz durumda bulunan Yusuf Yazıcı ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Fransa Ligue 1 ekibi Lille ile olan sözleşmesini yenilemeyen ve bonservisini elini alan Yusuf, Türkiye'de oynamayı düşünmüyor.

"YUSUF TÜRKİYE'DE OYNAMAYI DÜŞÜNMÜYOR"

27 yaşındaki milli futbolcunun temsilcisi Cihan Yazıcı, Sports Digitale'ye açıklamalarda bulundu.

Yazıcı, şu ifadeleri kullandı:

Galatasaray ve Beşiktaş, Yusuf ile çok ilgilendi ama Yusuf ikisini de reddetti. İki takımla da görüşme olmadı çünkü Yusuf, Türkiye'de oynamayı düşünmüyor.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Yusuf Yazıcı geçen sezon Fransız ekibiyle çıktığı 42 maçta 12 gol 4 asistlik performans sergiledi.

Burak Yılmaz, Zeki Çelik ile birlikte Lille'in tarihi şampiyonluğunda pay sahibi olan Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'dan 18,5 milyon euro bonservis karşılığında Fransa'ya transfer olmuştu.