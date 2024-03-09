Yusuf Yazıcı'ya İtalya'dan iki talip İtalya Serie A'nın güçlü ekipleri Milan ve Napoli sezon sonunda Lille ile olan sözleşmesi sona erecek milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile yakından ilgileniyor.

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Fransa Ligue 1'de 24 maç sonunda topladığı 44 puanla 4. basamakta yer alan UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de yoluna devam eden Lille'de milli futbolcu Yusuf Yazıcı gösterdiği performansla dikkatleri çekti.

Sezon başında Lille'e geri dönen Yusuf'la ilgili çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Milan ve Napoli ilgileniyor

Fransız basınından RMC Sport'un haberine göre; sezon sonunda Lille ile sözleşmesi sona erecek olan Yusuf Yazıcı ve çevresi, oyuncunun Lille'deki görevini tamamladığını düşünüyor.

Haberde; Yusuf'un sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olmasını bir fırsat olarak göre İtalyan devleri Napoli ve Milan'ın, şimdiden milli oyuncu ile ilgilenmeye başladığı ve sezon sonunda Yusuf'un transferi için mesai harcamaya hazır olduğu kaydedildi.

34 maçta 10 gol attı

Bu sezon Lille formasıyla 34 resmi maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 10 gol ve 3 asistle mücadele etti.