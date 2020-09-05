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Zahavi'den ilginç Fenerbahçe yorumu

Zahavi'den ilginç Fenerbahçe yorumu

Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu İsrailli golcü Eran Zahavi, "Come to Fenerbahçe" çağrısına, "Beğeni sayısı 500 bin olursa gelirim" şeklinde cevap vererek taraftarları heyecanlandırdı.