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Zahavi'den ilginç Fenerbahçe yorumu
Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu İsrailli golcü Eran Zahavi, "Come to Fenerbahçe" çağrısına, "Beğeni sayısı 500 bin olursa gelirim" şeklinde cevap vererek taraftarları heyecanlandırdı.
- Haber Merkezi
- 05.09.2020 - 14:08
Vedat Muriç'i Lazio'ya satarak Eran Zahavi ya da Nikola Kalinic'ten birini transfer etmeyi planlayan Fenerbahçe yönetimi, her iki futbolcuyla da görüşmelerini sürdürüyor.
Listenin ilk sırasında yer alan İsrailli golcü Zahavi, Instagram hesabından yaptığı yorumla Fenerbahçe'yle görüştüğünü açıkça belli etti.
"500 Bİ BEĞENİ ALIRSA GELİRİM"
Instagram'daki "Come to Fenerbahçe" çağrısına cevap veren tecrübeli golcü, "'500 bin beğeni alırsa gelirim, deneyelim'' diyerek sarı-lacivertli taraftarları heyecalandırdı.
33 yaşındaki futbolcunun konuyla ilgili rahatça konuşması, "Transfer bitti" söylentilerini de beraberinde getirdi.
Guangzhou ile yollarını ayırmaya hazırlanan Zahavi'nin kulübüyle olan sözleşmesi Aralık 2020'de sona erecek.