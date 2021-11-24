Zamalek Başkanı Mansour: Mohamed'in sözleşmesi geçersiz

Mısır kulübü Zamalek'in resmi olarak başkanılığına dönen Mortada Mansour, Mostafa Mohamed'le ilgili, "Galatasaray'ın yaptığı önceki sözleşme FIFA tarafından onaylanmayacak." ifadelerini kullandı.

Mısır Kulübü Zamalek'in başkanlığına resmi olarak geri dönen Mortada Mansour, Galatasaray'ın kiralık olarak renklerine bağladığı ve sözleşmesini almak istediği Mostafa Mohamed ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Zamalek Başkanı Mortada Mansour, Galatasaray'ın 4 milyon dolar serbest kalma bedeliyle Mostafa Mohamed'i alamayacağını söyledi.

“ONU BİRKAÇ MİLYONA SATMAK MANTIKSIZ”

Mansour açıklamasında, "Mostafa Mohamed, bizden ayrılmadan önce yaklaşık 9 milyon euroluk teklifi reddetmiştik ama daha sonra 2 milyon dolara kiralanmasına çok şaşırdım. Mostafa Mohamed’de Salah ışığı görüyorum. Onu birkaç milyona satmak mantıksız. Mustafa Muhammed, 20 milyon euro edebilecek seçkin bir forvet" dedi.

“FIFA SÖZLEŞMEYİ ONAYLAMAYACAK”

Anlaşmanın FIFA tarafından onaylanmayacağını kaydeden Mansour, "Galatasaray'ın yaptığı önceki sözleşme FIFA tarafından onaylanmayacak çünkü imzayı veren kişi yönetim kurulu üyesi değildi" diyerek komite üyelerinin mali konularda belirleyici olamayacağını ifade etti.

TERİM ‘ZAMANIMIZ VAR’ DEMİŞTİ

Öte yandan Marsilya maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Terim, "Mostafa Mohamed ile ilgili kararımız için daha zamanımız var. Niyetimiz bonservisini almak." sözlerine yer vermişti.